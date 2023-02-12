Ali Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Crawford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Crawford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Crawford 30 Temmuz 1991 tarihinde Lanark şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alistair Crawford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Crawford Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Ali Crawford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Crawford'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Crawford Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ali Crawford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Crawford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Crawford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hamilton A. U17

1 Temmuz 2008 yılında Hamilton A. U20

1 Ocak 2010 yılında Hamilton Acad.

1 Kasım 2010 yılında Bo'ness United

1 Aralık 2010 yılında Hamilton Acad.

10 Temmuz 2018 yılında Doncaster Rov.

2 Eylül 2019 yılında Bolton

1 Şubat 2021 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2021 yılında Bolton

31 Ağu 2021 yılında St. Johnstone

2 Ocak 2022 yılında Bolton

3 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

Ali Crawford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Crawford şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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