Ali Darbandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Darbandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Darbandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Darbandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Darbandi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی دربندی şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Darbandi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Darbandi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Darbandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Darbandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Alu. Arak U21
1 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak
Ali Darbandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Darbandi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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