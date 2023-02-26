Ali Davaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Davaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Davaran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Davaran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Davaran 4 Eylül 2000 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی داوران şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Davaran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Davaran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Davaran'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Davaran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Davaran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Davaran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Davaran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2018 yılında Siah Jamegan FC

7 Temmuz 2018 yılında Sh. Mahshahr

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

10 Ekim 2020 yılında FC Nassaji M.

Ali Davaran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Davaran şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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