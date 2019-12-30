Ali Demir kimdir? | Ali demir nereli ve kaç yaşında?| ÖSYM Ali Demir

Ali Demir kimdir? Birçok kişi internette arama yapıyor. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu durum internet kullanıcılarının Ali Demir hakkında arama yapmasına yo açtı. Peki Ali Demir kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

ALİ DEMİR KİMDİR?

1959’da Konya’da doğdu. 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Demir, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı ve daha sonra İngiltere’deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Demir, İTÜ’de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasında yer alıyor.

İki çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor. Büyük kızı Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenci. Diğeri ise bu yıl üniversite sınavlarına girdi ve ablasıyla aynı okulu kazandı. Demir’in eşi de diş hekimi.