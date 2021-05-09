Ali Doğan'ın hayatını kaybettiği haberlerinin duyulmasının ardından internette sıkça aratılmaya başlandı. Haberi duyan vatandaşlar Ali Doğan'ın hayatı hakkındaki bilgileri ve ölüm sebebini büyük bir merakla araştırıyor. Ali Doğan kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Sorularına haberimizden yanıt bulabilirsiniz...

ALİ DOĞAN KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

25 Aralık 1950 tarihinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Doğanlı köyünde dünyaya gelen Ali Doğan, ailesinin en küçüğüdür. Annesi Şerife, Babası Mehmet Efendinin ikinci eşidir. İlkokulu köyünde okuyan Doğan, Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinin ortaokul kısmını 1968 yılında bitirdi. Ardından Yıldızeli Pamukpınar İlköğretmen Okulunda üç yıl okumuş ve öğretmen olarak mezun olmuştur. Sivas'ın Hafik ilçesinin Üzeyir ve Dışkapı köylerinde beşer yıl öğretmenlik yaptı. İstanbul 50. Yıl Besim Kadırgan İlköğretim Okuluna tayininin çıkması üzerine 1982 yılından emekliliğine kadar bu şehirde yaşamıştır. 1972 yılında memleketlisi Melek Hanım'la evlendi. Ferhat, Barış ve Şerife isimli iki erkek, bir kız çocuğu vardır. Sesi çok güzel olduğu için kına gecelerinde, saya günlerinde, okul programlarında türkü söylemiştir. Müzik çalışmalarına ortaokul yıllarında bilinçli olarak başladı. 1973 yılında ilk plağını yaptı ve 1976 yılında kaset çalışmalarına başladı. Yirmiye yakın kırkbeşlik plağı, kırk kadar da kaset ve CD'si vardır. Otuza yakın türküsü TRT denetiminde geçti.

Sivaslı halk ozanı Ali Doğan, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Doğan, Pazartesi Yıldızeli ilçesi Doğanlı köyünde toprağa verilecek.