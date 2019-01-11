Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye'de futbol özel bir uğraş. Gençler bizim dönemimizde de böyleydi. Bu dönemde de böyle. Ben bugün de bu duyguların daha canlı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Antalya'da düzenlenen Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Metin Türel hakkında konuşmasına başlayarak, "Metin Türel isminin verilmesi tabii spor camiasının güzel vefasının örneği. Benim şöyle bir anım var. Sarıyer, Beykoz'luyum. İkinci ligde top oynarken hocam da Beşiktaş'ın başındaydı. Kartal Otelimiz vardı orada. 17-18 yaşlarda hayal edebileceğim büyüklerimle, kulüp başkanlarıyla onlarla dostluk ilişkilerim vardı. Profesyonel olduğum ilk sene metin hocamla muhabbet ediyoruz. İkinci ligdeki maçımıza davet ettik kendisini. Şeref stadında bizim maçımızı izlemeye geldi. Çok heyecanlandık ama o an benim hayatımda unutmadığım bir anıydı. Türkiye'de futbol özel bir uğraş. Gençler bizim dönemimizde de böyleydi. Bu dönemde de böyle. Ben bugün de bu duyguların daha canlı olmasını istiyorum. Belirli kesimlerde artık spor yapmak, futbol oynamakla ilgi ve alakasının azaldığını görüyorum. Bazı duyguların azaldığını ifade etmemiz lazım. Futbol öyle bir oyun ki zenginle fakiri, siyah ile beyazı eşit uzaklıkta tutan bir olgu. Aynı renkler için aranıza hiçbir düşünce tarzı sokmadan, o takımı temsil ediyorsunuz. O duygu olmazsa o güzel oyunun bir kıymeti olmaz. Manevi değerlere böyle sevinenlere büyüklerimizin isimlerini buralara vermeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün elimizden geleni antrenörlerimiz için yapmaya çalışıyoruz. Senede 100'ün üstünde kurslar, seminerler düzenliyoruz. 26 bin antrenörümüz var. Bu antrenörlerin yalnız üst liglerde görev yapabilme şansı yok. Burada bir şeyler yapmak lazım. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK) devreye giriyor. 35 bin olan futbol müsabakaları bizimle beraber 135 bin futbol müsabakasına çıktı. Baktığınız zaman olumsuz tablolar karşımıza çıkabilir. Bu kötü havayı da dağıtacak gene hep beraberiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA