Ali El Gabry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali El Gabry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali El Gabry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali El Gabry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali El Gabry 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohamed Yehia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali El Gabry Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ali El Gabry'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali El Gabry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali El Gabry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali El Gabry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali El Gabry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali El Gabry şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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