Ali El Zahdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali El Zahdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali El Zahdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali El Zahdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali El Zahdi 1 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohamed El Zahdi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali El Zahdi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali El Zahdi'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali El Zahdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali El Zahdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali El Zahdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali El Zahdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Gaish

8 Eylül 2019 yılında Harras Hodoud

31 Ekim 2020 yılında Gaish

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında Gaish

Ali El Zahdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali El Zahdi şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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