Ali Elfil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Elfil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Elfil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Elfil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Elfil 11 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ali Ahmed Mohab şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Elfil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arab Africano yapmaktadır. Ali Elfil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Elfil'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Elfil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Elfil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Elfil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Elfil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2013 yılında Harras Hodoud

9 Temmuz 2017 yılında Gaish

1 Eylül 2022 yılında Future FC

Ali Elfil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Elfil şuan Future FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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