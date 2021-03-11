Ali Erbaş öldü mü, ne zaman öldü? Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yakalandı. Sevenleri Erbaş'ın sağlık durumunu merak ediliyor. İnternet üzerinden en çok aranan sorular arasında Ali Erbaş öldü mü? Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? yer alıyor. İşte Erbaş'ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...

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