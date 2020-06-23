Ali Erbaş: Yarın itibarıyla camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaza açıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilere ilişkin açıklamada bulunfu.

Erbaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin."

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