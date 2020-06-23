Ali Erbaş: Yarın itibarıyla camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaza açıyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamada "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilere ilişkin açıklamada bulunfu.
Erbaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin."
Ayrıntılar geliyor..
HABERE YORUM KAT