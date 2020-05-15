Camilerde cuma namazının cemaatle kılınmasını dört gözle bekleyen Müslümanlara müjdeli haberi bir de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

16 MART TARİHİNDEN BERİ KAPALILARDI

Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi.

Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.

CAMİ AVLULARINDA İBADET EDİLMEYE BAŞLANACAK

Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.

NORMALLEŞME PLANLARINA YER ALMIŞTI

Corona virüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, corona hastalarının yüzde 70'i hastalığı atlatarak sağlıklarına kavuştu. Virüsün bulaşma hızının azalmasıyla normalleşme adımları da atılıyor.

Bu normalleşme planlarında Cuma namazları 12 Haziran'dan itibaren cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Aynı tarihten itibaren, vakit namazları sosyal mesafe, maske ve hijyene ulak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde kılınabilecek. Kur'an kursları 24 Ağustos'ta açılabilecek, 30 Eylül'den itibaren fiziki mekânları yeterli olan Kur'an kursları bire bir eğitim yapılması, ekimde normal eğitime geçilmesi hesaplanıyor.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, 'Türkiye' önerisini reddetti

Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için korkutan sözler!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: "Gördüğünüz gibi, daima hazırlar"

Survivor ekibi İstanbul'a geldi! Karantinada kalacaklar

Koronavirüsün hava kirliliğine olumlu etkisi! İstanbul'da yüzde 50 düşüşe geçti

Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım