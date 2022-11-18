Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’nda düzenlenen "İlahinet Kulübü Buluşması"nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hurafelerle, aşırılıklarla, aşırı birtakım anlayışlarla toplumun zihni bozulmaya çalışılıyor. Onun için biz hep ilmin faydalısını isteriz” dedi.

YAYINLAMA
Google News
Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahinet Kulübü tarafından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’nda düzenlenen "İlahinet Kulübü Buluşması"nda gençlere hitap etti. İlahiyatla diyanetin birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını ifade eden Erbaş, “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak. Nerede çalışıyor olursanız olun ister diyanette çalışın, ister milli eğitimde çalışın, ister akademisyen olun doğru dini bilgi sizlerin eliyle topluma ulaşacak” dedi.

Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak

"KENDİNİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRMENİZ LAZIM"

Gençlere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Biz hep ilmin faydalı olmasını isteriz. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) çok manidar iki duası var; ‘Allah’ım senden faydalı ilim isteriz.’ Bir de ‘Allah’ım faydasız ilimden sana sığınırım.’ Bu iki duayı çok yapıyor Peygamber Efendimiz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Din-i mübini İslam’a hizmet etmeye niyetlendiniz. Samimi bir şekilde bu niyetinizle ilahiyat fakültesindesiniz. Bu niyetiniz doğrultusunda inşallah daha mezun olmadan başlamışsınız. Bu kulübün kurulmuş olması sizin niyetinizin kabul olmuş olması anlamına gelir. Şimdiden hem öğrenmeye hem de öğrendiklerinizi anlatmaya başlamışsınız anlamına gelir. O yüzden bizim şu ayet-i kerimenin muhatabı bir kitle olarak buna çok önem vermemiz gerekiyor. Rabbimiz; ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Onlar felaha kavuşanlardır. Mutluluğun sonunda bir kurtuluş var.’ Dolayısıyla bu kurtuluşu hedeflemiş, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden gençler olarak kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım.”

Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak

"MÜSLÜMANLARIN İLİM GELENEĞİNDE DİNİ İLİMLER VE DÜNYEVİ İLİMLER DİYE BİR AYRIM YOK"

Müslümanların ilim geleneğinde dini ilimler ve dünyevi ilimler diye bir ayrım olmadığını söyleyen Erbaş, “Fen bilimlerine bakıyorsunuz geçmişte öyle zirve isimler yetişmiş ki İbn-i Sinalar, Farabiler, Akşemseddinler gibi hem fen bilimlerinde zirve hem dini ilimlerde, manevi ilimlerde zirve. Fen bilimlerinde okuyan öğrencilere tavsiyelerimiz oluyor. Siz işte mühendislik okuyorsunuz ama ilahiyat alanından da ders seçin, tarih alanından, sosyal bilimlerden ders seçin diyoruz. Ama ilahiyat öğrencileri de hiç olmazsa edebiyattan, sosyolojiden, psikolojiden, felsefeden, diğer alanlardan ders seçme imkanı olursa kendisini daha iyi yetiştirmiş olur” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Ali Erbaş: Zekat İslam'ın temel şartlarından biridir
Ali Erbaş: Zekat İslam'ın temel şartlarından biridir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: "Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: "Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ali Erbaş: Zekat İslam'ın temel şartlarından biridir
Ali Erbaş: Zekat İslam'ın temel şartlarından biridir
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Nedir? Tevbe Suresi Arapça, Türkçe Okunuşu ve Meali
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Nedir? Tevbe Suresi Arapça, Türkçe Okunuşu ve Meali
Haşr Suresi Son 4 Ayet Okunuşu Arapça ve Türkçe | Diyanet İşleri Başkanlığı
Haşr Suresi Son 4 Ayet Okunuşu Arapça ve Türkçe | Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: "Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: "Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz"
Son Haberler
AB: Macaristan ile ilgili bir ay içinde karar verilecek
AB: Macaristan ile ilgili bir ay içinde karar verilecek
2. Çocuk Hakları Festivali yarın başlayacak İstanbul'da başlayacak
2. Çocuk Hakları Festivali yarın başlayacak İstanbul'da başlayacak
(APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in karşılıklı mesajlarına sahne oldu
(APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in karşılıklı mesajlarına sahne oldu
Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak"
Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak"
Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2022?
Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2022?
Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak istediler! Polis ekipleri müdahale etti
Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak istediler! Polis ekipleri müdahale etti
Çok Okunanlar
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Araç sahiplerinin cebi yanacak denmişti! Sevindiren haber geldi! O zam iptal edildi!
Araç sahiplerinin cebi yanacak denmişti! Sevindiren haber geldi! O zam iptal edildi!
Bayram temizliği canından ediyordu! Cam temizlerken yere düştü!
Bayram temizliği canından ediyordu! Cam temizlerken yere düştü!
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti