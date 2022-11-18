Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahinet Kulübü tarafından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’nda düzenlenen "İlahinet Kulübü Buluşması"nda gençlere hitap etti. İlahiyatla diyanetin birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını ifade eden Erbaş, “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak. Nerede çalışıyor olursanız olun ister diyanette çalışın, ister milli eğitimde çalışın, ister akademisyen olun doğru dini bilgi sizlerin eliyle topluma ulaşacak” dedi.

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"KENDİNİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRMENİZ LAZIM"

Gençlere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Biz hep ilmin faydalı olmasını isteriz. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) çok manidar iki duası var; ‘Allah’ım senden faydalı ilim isteriz.’ Bir de ‘Allah’ım faydasız ilimden sana sığınırım.’ Bu iki duayı çok yapıyor Peygamber Efendimiz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Din-i mübini İslam’a hizmet etmeye niyetlendiniz. Samimi bir şekilde bu niyetinizle ilahiyat fakültesindesiniz. Bu niyetiniz doğrultusunda inşallah daha mezun olmadan başlamışsınız. Bu kulübün kurulmuş olması sizin niyetinizin kabul olmuş olması anlamına gelir. Şimdiden hem öğrenmeye hem de öğrendiklerinizi anlatmaya başlamışsınız anlamına gelir. O yüzden bizim şu ayet-i kerimenin muhatabı bir kitle olarak buna çok önem vermemiz gerekiyor. Rabbimiz; ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Onlar felaha kavuşanlardır. Mutluluğun sonunda bir kurtuluş var.’ Dolayısıyla bu kurtuluşu hedeflemiş, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden gençler olarak kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım.”

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"MÜSLÜMANLARIN İLİM GELENEĞİNDE DİNİ İLİMLER VE DÜNYEVİ İLİMLER DİYE BİR AYRIM YOK"

Müslümanların ilim geleneğinde dini ilimler ve dünyevi ilimler diye bir ayrım olmadığını söyleyen Erbaş, “Fen bilimlerine bakıyorsunuz geçmişte öyle zirve isimler yetişmiş ki İbn-i Sinalar, Farabiler, Akşemseddinler gibi hem fen bilimlerinde zirve hem dini ilimlerde, manevi ilimlerde zirve. Fen bilimlerinde okuyan öğrencilere tavsiyelerimiz oluyor. Siz işte mühendislik okuyorsunuz ama ilahiyat alanından da ders seçin, tarih alanından, sosyal bilimlerden ders seçin diyoruz. Ama ilahiyat öğrencileri de hiç olmazsa edebiyattan, sosyolojiden, psikolojiden, felsefeden, diğer alanlardan ders seçme imkanı olursa kendisini daha iyi yetiştirmiş olur” ifadelerine yer verdi.