Ali Eren Dasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eren Dasdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Eren Dasdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Eren Dasdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Eren Dasdemir 25 Mayıs 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Eren Daşdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Eren Dasdemir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Eren Dasdemir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Eren Dasdemir'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Eren Dasdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alierendasdemir70/

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Ali Eren Dasdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Eren Dasdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Eren Dasdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Eren Dasdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2018 yılında Hacettepe

28 Ağu 2019 yılında Gençlerbirliği

29 Ağu 2019 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

15 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

18 Ocak 2021 yılında Gençlerbirliği

22 Ocak 2021 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2021 yılında Gençlerbirliği

27 Ağu 2021 yılında Hacettepe

30 Haziran 2022 yılında Gençlerbirliği

22 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Ali Eren Dasdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Eren Dasdemir şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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