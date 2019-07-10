Ali Eren Demirezen, Las Vegas’ta ringe çıkıyor

Olimpiyatlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettikten sonra, profesyonel boksa geçen ve orada da kısa sürede üç kez üst üste Avrupa şampiyonu olan ağır sıklet boksör Ali Eren Demirezen, Amerika'da Efe Ajagba ile kozlarına paylaşacak.

Türk ağır sıklet boksör Ali Eren Demirezen, 20 Temmuz cumartesi akşama Las Vegas'taki MGM Grant Hotel'in salonunda bugüne kadar yapmış olduğu 10 maçın 9'unu nakavtla kazanmış Nijeryalı Efe Ajagba ile karşılaşacak.

Erol Ceylan: "Sporcuma güvenim tam"

EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirezen'in promotörü Erol Ceylan, bu önemli karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, kazanacaklarını vurgulayarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ali'yi ABD'nin dev tesislerinden MGM'deki tarihi gecede ringe çıkarabilmek için yoğun bir çaba gösterdim ve sonunda bu arenadaki prestijimizi kullanarak böylesi önemli bir maçı organize etmeyi başardık. Dünyanın en iyi boksörlerinden Pacman ve Thurman'ın maç yapacağı galada ikinci ana maçlardan birisini yapmış olmak da Türk boksu için büyük bir mihenk taşıdır. Artık dünyanın en büyük galalarında bayrağımızı dalgalandırıyor, İstiklal Marşı'mızı okutuyor, dünya devlerine kafa tutuyoruz. Bu karşılaşmalar dünyanın iki yüzden fazla ülkesinden naklen yayımlanacak. Rakibimiz Ajagba, dünya boks arenasında Joshua'nın tahtını elinden alacak sporcu olarak gözüküyor ancak Ali Eren Demirezen'in Ajagba'yı yeneceğine ve dünyada büyük bir sansasyon oluşturacağına inancım tam" dedi.

Bülent Başer: "Bu maçı alacağız"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer ise karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ali önce Bursa'da muhteşem bir antrenman yaptı. Şimdi de Amerika'da dünya şampiyonu Floyd Mayweather'in tesislerinde çalıştırıyoruz. Rakibimizi amatör yıllarından beridir tanıyoruz. Güçlü, etkili, teknik yani mükemmel bir boksör ancak bizim sporcumuz da aynı şekilde dünyanın en iyi boksörlerinden birisi. Özellikle profesyonel boksa başladığı günden beridir ben yetiştiriyorum kendisini. Gelişimini yakından bizzat takip ederek her türlü desteği verdik. Bugün Ali, dünya şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen muhteşem bir boksöre dönüşmüştür" diye konuştu. EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz da Ali'nin yenilgisizliğini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ali Eren Demirezen, bugüne kadar çıktığı 11 maçın tamamını kazanırken bunlardan 10 tanesini nakavtla sonlandırmış olan muhteşem bir isim. Şayet bu maçı alırsak dünya şampiyonluk karşılaşması yapma hakkını da elde edeceğiz. Sinan Şamil Sam'dan boşalmış olan tahtı dolduracak yeteneklerimizden birisi olarak görüyoruz kendisini" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA