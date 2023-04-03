Ali Eren Ersungur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eren Ersungur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ali Eren Ersungur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Eren Ersungur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.