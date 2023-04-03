Ali Eren Ersungur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eren Ersungur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Eren Ersungur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Eren Ersungur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Eren Ersungur 22 Kasım 2005 tarihinde Albstadt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türk,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Eren Ersungur Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Ali Eren Ersungur, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Eren Ersungur'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Eren Ersungur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Eren Ersungur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Reutlingen Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Hoffenheim Alt.
1 Temmuz 2021 yılında Hoffenheim U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Ali Eren Ersungur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Eren Ersungur şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SpVgg Truchtelfingen, TSG Balingen (-2018), SSV Reutlingen 05 (2019), TSG 1899 Hoffenheim (2019-2022), Karlsruher SC (2022-)
Ali Eren Ersungur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Türkiye U17 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.