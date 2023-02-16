Ali Eren Lacin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eren Lacin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Eren Lacin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Eren Lacin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Eren Lacin 26 Haziran 1998 tarihinde Igdir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Eren Laçın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Eren Lacin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Eren Lacin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Eren Lacin'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Eren Lacin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alierenl76/

Ali Eren Lacin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Eren Lacin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ali Eren Lacin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Eren Lacin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mayıs 2021 yılında 76 Iğdır Bld

4 Ekim 2021 yılında Iğdır Es Spor

8 Eylül 2022 yılında Serhat Ardahan

8 Şubat 2023 yılında Ağrı 1970 Spor

Ali Eren Lacin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Eren Lacin şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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