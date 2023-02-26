Ali Eslami Chalandar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eslami Chalandar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Eslami Chalandar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Eslami Chalandar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Eslami Chalandar 7 Ekim 2001 tarihinde Nowshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی اسلامی چلندر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Eslami Chalandar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Eslami Chalandar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Eslami Chalandar'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Eslami Chalandar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Eslami Chalandar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Eslami Chalandar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Eslami Chalandar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Niroye Zam U21

21 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Ali Eslami Chalandar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Eslami Chalandar şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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