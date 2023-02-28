Ali Fathi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fathi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Fathi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Fathi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Fathi 2 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da علي فتحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Fathi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Fathi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Fathi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Fathi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Fathi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Fathi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Fathi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında El Mokawloon

12 Temmuz 2014 yılında Nacional

31 Aralık 2014 yılında El Mokawloon

9 Ağustos 2015 yılında Entag El Harby

30 Haziran 2016 yılında El Mokawloon

12 Temmuz 2016 yılında Zamalek

16 Ocak 2018 yılında ara verdi

19 Ağustos 2019 yılında Entag El Harby

29 Eylül 2021 yılında El Makasa

23 Eylül 2022 yılında Aswan SC

Ali Fathi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Fathi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Ali Fathi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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