Ali Fawzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fawzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Fawzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Fawzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Fawzi 17 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da علي فوزي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Fawzi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ali Fawzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 13 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Ali Fawzi'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Fawzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Fawzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Fawzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Fawzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2016 yılında Enppi SC

Ali Fawzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Fawzi şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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