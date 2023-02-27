Ali Fereydoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fereydoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Fereydoon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Fereydoon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Fereydoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fereydoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Fereydoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fereydoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Fereydoon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Fereydoon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Fereydoon 10 Ekim 1992 tarihinde Kuwait City şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İran,Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ali Fereydoon Shah Hosseini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Fereydoon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Ali Fereydoon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Fereydoon'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Fereydoon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Fereydoon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Fereydoon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Fereydoon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Shamal SC

2 Ocak 2017 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Shamal SC

11 Ocak 2018 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Shamal SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Shamal SC

22 Ağustos 2019 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Shamal SC

27 Ağustos 2020 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Shamal SC

5 Ağustos 2021 yılında Umm Salal SC

1 Ocak 2022 yılında Al-Ahli SC

25 Temmuz 2022 yılında Al-Khor SC

2 Eylül 2022 yılında Al-Arabi SC

24 Ocak 2023 yılında Sanat Naft

Ali Fereydoon kimdir

Ali Fereydoon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Fereydoon şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Ali Fereydoon nereli

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