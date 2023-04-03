Ali Fuad Mohammed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fuad Mohammed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Fuad Mohammed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Fuad Mohammed Hassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Fuad Mohammed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Fuad Mohammed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Fuad Mohammed Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Fuad Mohammed Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Fuad Mohammed Hassan 13 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur.  Suudi Arabistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Fuad Mohammed Hassan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Fuad Mohammed Hassan'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Fuad Mohammed Hassanboyu ve yaşı kaç

Ali Fuad Mohammed Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Fuad Mohammed Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Fuad Mohammed Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Fuad Mohammed Hassan kimdir

Ali Fuad Mohammed Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Fuad Mohammed Hassan şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Fuad Mohammed Hassan nereli

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