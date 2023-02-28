Ali Gabr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Gabr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Gabr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Gabr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Gabr 10 Ocak 1989 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da علي جبر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Gabr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Ali Gabr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ali Gabr'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Gabr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Gabr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ali Gabr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Gabr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ismaily

1 Temmuz 2012 yılında El Ittihad

14 Temmuz 2014 yılında Zamalek

29 Ocak 2018 yılında West Brom

30 Haziran 2018 yılında Zamalek

9 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

Ali Gabr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Gabr şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ali Gabr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 1 gol atmıştır.

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