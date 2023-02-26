Ali Gholamzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Gholamzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Gholamzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Gholamzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Gholamzadeh 13 Şubat 2000 tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی غلامزاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Gholamzadeh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Gholamzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ali Gholamzadeh'nin Foolad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Gholamzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Gholamzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Gholamzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Gholamzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Foolad

Ali Gholamzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Gholamzadeh şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ali Gholamzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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