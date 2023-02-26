Ali Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ghorbani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ghorbani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ghorbani 18 Eylül 1990 tarihinde Savadkuh, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İran,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da علی قربانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ghorbani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Ali Ghorbani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Ghorbani'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Ghorbani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ghorbani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Ghorbani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ghorbani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2011 yılında Gahar Zagros

1 Temmuz 2012 yılında Sarcheshmeh

1 Temmuz 2013 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal FC

3 Eylül 2018 yılında Spartak Trnava

6 Ocak 2019 yılında Sepahan

14 Ağustos 2020 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2022 yılında Foolad

Ali Ghorbani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ghorbani şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Ali Ghorbani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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