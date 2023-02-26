Ali Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Ghorbani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ali Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ghorbani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ghorbani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ghorbani 18 Eylül 1990 tarihinde Savadkuh, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İran,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da علی قربانی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ghorbani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Ali Ghorbani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Ghorbani'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Ghorbani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ghorbani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Ghorbani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ghorbani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2011 yılında Gahar Zagros

1 Temmuz 2012 yılında Sarcheshmeh

1 Temmuz 2013 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal FC

3 Eylül 2018 yılında Spartak Trnava

6 Ocak 2019 yılında Sepahan

14 Ağustos 2020 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2022 yılında Foolad

Ali Ghorbani kimdir

Ali Ghorbani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ghorbani şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Ali Ghorbani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Ghorbani nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Ahmadreza Mousavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmadreza Mousavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmadreza Mousavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmadreza Mousavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huzaf Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huzaf Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huzaf Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huzaf Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Mohammad Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi