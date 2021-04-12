Ali Gültiken kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Hangi takımlarda oynadı,? Ali Gültiken hangi takımlı?

Beşiktaş'ın adını akıllara kazıdığı Metin- Ali- Feyyaz üçlüsünün Ali'si Ali Gültiken futbolculuğunun ardından yorumculuğuyla ön plana çıkıyor. Bunun yanında gazetelerde köşe yazıları da bulunan Ali Gültiken bazı takımlarda sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde de bulunmuştur. Ali Gültiken'e ait merak edilenler haberimizde...

ALİ GÜLTİKEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİDİR?

Ali Gültiken, 27 Haziran 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde görev yapmış Türk eski millî futbolcudur. Ali Gültiken, futbola Bakırköy Yücespor Kulübü’nde başladı. Daha sonra Beşiktaş Genç Takımı’na geldi.1984-85 sezonunda A takıma yükseldi. Orta saha ve forvet mevkisinde forma giydi.Bir sezon da sağbek mevkiinde oynadı. Beşiktaş kariyerinde çıktığı 262 lig maçında 91 gol kaydetti. 1987-88’de 38 maçta 30 golle en yüksek performansını gösteren Ali Gültiken, gol krallığında Tanju Çolak’ın ardından ikinci sırayı aldı. Beşiktaş’ın yenilgisiz şampiyonluğu kazandığı 91-92 sezonunun kader maçında Ali’yi kötü bir sürpriz bekliyordu. 9 Mayıs 1992’de İnönü Stadı’nda oynanan maçta takımı adına bir gol de atan Ali, çok ağır bir sakatlık geçirdi ve yeşil sahalardan uzak kaldı. Bu sakatlığını atlattıktan sonra bir süre daha futbol oynasa da, eski formunu yakalayamadı ve 27 yaşında Beşiktaş’tan ayrıldı. Siyah-Beyazlı forma ile 5 lig, 3 Kupa, 4 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık ve 5 TSYD Kupası şampiyonlukları yaşayan, Avrupa Kupaları’nda da 2 gol kaydeden Ali Gültiken, Fenerbahçe’ye karşı 7, Galatasaray’a karşı da 9 gol atmayı başardı.

7’si A, 11’i Ümit, 5’i Olimpiyat, 15’i de Genç olmak üzere 38 kez Milli forma giydi. 1995 Temmuz’unda Kayserispor'a transfer oldu. Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı jübile maçıyla futbol yaşamını noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı ve teknik adamlık yapan Gültiken, Hatayspor'da teknik direktörlük kariyerine başladı. Ardından Mersin İdman Yurdu ve Erzurumspor’u çalıştırdı. İran'ın Pas takımında da Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak görev yaptı. Gültiken, Beşiktaş'ta İdari Menajerlik görevini de yürüttü. 55 yaşındaki Ali Gültiken, TRT Spor'da Stadyum programında yorumculuk yapmaktadır, ayrıca Sabah Gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ali Gültiken, Beşiktaş ve Kayserispor takımlarında forma giymiştir. Beşiktaş kariyerinde çıktığı 262 lig maçında 91 gol kaydetti.

ALİ GÜLTİKEN HANGİ TAKIMLI?

Ali Gültiken'in Beşiktaşlı olduğu bilinmektedir.