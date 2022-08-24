Magazin dünyasında ‘Felaket Tellalı’ lakabıyla bilinen Onur Akay, Yeşilçam oyuncularından Ali Güney'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bunun üzerine Ali Güney hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunmaya başladılar. Bizler de merak edilen Ali Güney kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ali Güney hastalığı neydi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

ALİ GÜNEY KİMDİR? NERELİ?

Ali Güney, 1 Ocak 1956 yılında Şanlıurfa Siverek’te doğdu. 9 yaşında İzmir'e gitti burada simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney’in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya ilgi duymaya başladı.

1972 yılında fotoroman senaristlik yapan Güney, 1973 yılında da sinemaya adım attı. 1977 yılında ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam’da ün yaptı. Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde birden rol aldı.

30-40 kadar filmde de prodüksiyon amirliği, yönetmen asistanlığı yapan usta oyuncu, kötü rollerle Türkiye genelinde tanınmıştır. Oyuncu, 1988’de Alman yapımı bir dizi sayesinde bir ev sahibi oldu.

1990’lı yıllarda ‘Hayırsız Evlat’, ‘İstanbul-Paris’ gibi tiyatro oyunlarında da rol alan ve daha sonra İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu’nu kuran Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçen Ali Güney, sayısız sinema filminde rol aldı, dizi ve televizyon filmlerinin de aranan isimleri arasına girdi.

ROL ALDIĞI SİNEMA, DİZİ VE TELEVİZYON FİLMLERİ:

Vezir Parmağı (2016)

Yağmurlu Gecede Gülperi (2015)

Pişt (2014)

Korkma (2012/Televizyon Dizisi)

Gece Yolcuları Recep ile Selena (2012)

Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman (2012)

Leyla ile Mecnun (2. Sezon/2012/Televizyon Dizisi)

Leyla ile Mecnun (1. Sezon/2011/Televizyon Dizisi)

Bay Kilink İstanbul’da (2011/Televizyon Filmi)

Palyaço Recep (2010)

Newyork’ta Beş Minare (2010)

Kılıç Günü (2010/Televizyon Dizisi)

Oturak İmparatoru Recep (2009)

Geniş Aile (1. Sezon/2009/Televizyon Dizisi)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2009)

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem (2007/Televizyon Filmi)

Annem (1. Sezon/2007/Televizyon Dizisi)

Kınalı Kuzular: Üçpınar’lı Ali (2006/Televizyon Filmi)

Korkusuzlar (2006/Televizyon Filmi)

Kanlı Hesaplaşma/Silahların Gölgesinde (2006/Televizyon Dizisi)

Arka Sokaklar (1. Sezon/2006/Televizyon Dizisi)

Nehirde Kan (2005/Televizyon Filmi)

Memleket Hikayeleri/Dostum Dostum (2005/Televizyon Filmi)

Lokman Hekim (2005/Televizyon Filmi)

Emret Komutanım (2005/Televizyon Dizisi)

Elvan (2005/Televizyon Filmi)

Ömerçip (2003) Kurtlar Vadisi (1. Sezon/2003/Televizyon Dizisi)

Hamal (2003/Televizyon Dizisi)

Çileli Aşık (2002/Televizyon Filmi)

Yitik Hayatlar (2002/Televizyon Filmi)

Sırlar Dünyası/Sır Kapısı (2002/Televizyon Dizisi)

Kül Kedisi (2002/Televizyon Filmi)

Beyaz Diken (2002/Televizyon Filmi)

Dumanlı Yol (2001)

Üvey Baba (2000/Televizyon Dizisi)

Küçük Deniz Balıkları (2000)

Hemşo (2000)

Batak (2000)

Nasrettin Hoca Ya Tutarsa (1999)

Güneşe Doğru (1999/TV Dizisi)

Bizim Sokak (1999/TV Dizisi)

Üçüncü Sayfa (1998)

Bahar’la Umut (1998)

Yıldırım Han ve Emir Sultan

(1997/Televizyon Filmi)

Yalnızlık Şarkısı (1997)

Ah Nalan Ah (1997/Televizyon Filmi)

Çılgın Bediş (3. Sezon/2001/Televizyon Dizisi)

Çılgın Bediş (2. Sezon/1997/Televizyon Dizisi)

Çocuğum İçin (1996/Televizyon Filmi)

Şüphenin Bedeli (1995)

Çiçek Taksi (1995/Televizyon Dizisi)

Yasak Aşk (1995)

Ver Elini Kayınço (1995/Televizyon Filmi)

Sen Başkasın (1995)

Ziller (1994)

Kılıbıklar (1994)

Hızlı Takip (1994)

Bize Nasıl Kıydınız (1994)

İbrahim Gülşeni (1993/Televizyon Filmi)

Yeşeren Asma/Beşiktaşlı Yahya Efendi Hz. (1993)

Uzun Gece/Eshab-ı Kehf (1993/Televizyon Filmi)

Otostop/Baba Katili (1993)

Lunapark (1993)

Kan Kardeşler (1993)

Bizim Mahalle (1993/Televizyon Dizisi)

Abdulkadir-i Geylani Hz./Batmayan Güneş (1993/Televizyon Filmi)

19 Mayıs’tan 30 Ağustos’a (1993/Televizyon Filmi)

Kurdoğlu 3/Bu Yola Baş Koyduk (1992)

Hicran Yarası (1992/Televizyon Dizisi)

Son Randevu (1991)

Kurdoğlu/Osmanlı Bedel İster (1991/Televizyon Dizisi)

Krallığın Bedeli (1991)

Bana Bela Derler (1990)

Abuk Sabuk Bir Film (1990)

Bir Avuç Kül (1989)

Yaşamak (1988)

Sen Ve Ben (1988)

Muhteşem Serseri (1988)

Mikrop (1988)

Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Karanlığın İçinde (1988)

Vahşiler (1987)

Suçsuz (1987)

Son Kahramanlar (1987)

Patroniçe (1987)

Oyunun Kuralı (1987)

Mayın (1987)

Kuruluş/Osmancık (1987/Televizyon Dizisi)

Bitmeyen Adam (1987)

İlahi Adalet (1986)

Ölümsüz Aşk (1986)

Yar Etmem Seni (1986)

Sokakların Kanunu (1986)

Silah Arkadaşları (1986)

Sen Neymişsin Be Abi (1986)

Oteldeki Cinayet (1986)

Muhteşem Serseri (1986)

Hesap Günü (1986)

Hekimoğlu (1986/Televizyon Filmi)

Fiyakalı Enişte (1986)

Ben Milyoner Değilim (1986)

Ağla Anam Ağla (1986)

Ayrılık Hasreti (1986)

Öfkenin Bedeli (1985)

Uyanıklar Dünyası (1985)

Suçlu Gençlik (1985)

Kanun Adamı (1985)

Bin Defa Ölürüm (1985)

Altar (1985)

Acıların Çocuğu (1985)

Kanun Kanundur (1984)

Ayşem (1984)

Gecenin Sonu (1983)

Aşk Adası (1983)

Kelepçe (1982)

Dört Yanım Cehennem (1982)

Bir Pazar Günü (1982)

Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

Milcano (1981)

Kanlı Mektup (1973)

ALİ GÜNEY KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Onur Akay'ın kaleme aldığı köşe yazısındaki ifadelere göre Ali Güney, uzun süredir devam eden KOAH hastalığının getirdiği nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşan Güney daha sonra solunum cihazına bağlandı. Uyutularak tedavisi devam eden oyuncu, 66 yaşında bugün (24 Ağustos) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Onur Akay, internet sitesinde kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam filmlerinde hep kötü rollerde görmeye alışık olduğumuz Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan ve solunum cihazına bağlanan usta oyuncumuzun tedavisine, uyutularak devam ediliyordu. Dün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurduğum değerli oyuncumuzu, maalesef bugün sabaha karşı kaybettik. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun inşallah.”