Ali Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Hamdi 19 Nisan 1999 tarihinde El Gharbia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ali Hamdi Mahmoud Sharaf Eldin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Hamdi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Hamdi'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2018 yılında Masry U21

1 Eylül 2021 yılında Gaish

Ali Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Hamdi şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

El Masry (Aug.2018-2021)Sandbast (bis 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.