Ali Haroun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Haroun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Haroun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Haroun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Haroun 1 Şubat 1997 tarihinde Boufarik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da علي هارون şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Haroun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Legends Agency yapmaktadır. Ali Haroun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Haroun'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Haroun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Haroun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Haroun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Haroun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hussein Dey U21

1 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2018 yılında Hussein Dey U21

1 Şubat 2019 yılında NA Hussein Dey

21 Ocak 2020 yılında NC Magra

2 Ekim 2020 yılında USM Bel Abbès

9 Nisan 2021 yılında JS Kabylie

31 Ocak 2022 yılında Mouloudia

31 Ocak 2023 yılında MC Alger

Ali Haroun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Haroun şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

USM Blida,USM Alger

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.