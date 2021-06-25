Ali Koç'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda küfür eden Ali Haydar Duman isimli Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi ihraç edildi. Peki Ali Haydar Duman kimdir? | Ali Haydar Duman Ali Koç ile ilgili ne paylaştı? İşte ayrıntılar...

ALİ HAYDAR DUMAN KİMDİR?

Ali Haydar Duman, Fenerbahçe Spor Kulübü üyesiydi.

Ali Koç'a hakaret ve küfür içerikli tweet atan bir kongre üyesinin attığı tweetler genel kurulda okundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Ali Haydar Duman’ın Twitter üzerinden kulüp başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticilerine sinkaf dolu sözler sarf etmesi nedeniyle kulüpten ihraç edildiği kararı kongre üyelerinin de oy çokluğuyla kabul edildi.

Ali Haydar Duman, Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle kongre üyeliğinden ihraç edildi.

Vefa Küçük, üyelikten ihraç kararına itiraz eden Ali Haydar Duman isimli üyenin savunması için 3 kere kürsüye çağırdı. Fakat kimse gelmedi.

ALİ HAYDAR DUMAN, ALİ KOÇ İLE İLGİLİ NE PAYLAŞTI?

Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Ali Haydar Duman, Ali Koç'u kastederek "Delikanlıysa atsın beni üyelikten" ifadesini yazmıştı.