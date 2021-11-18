Ali Haydar Kaytan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, nasıl öldürüldü? İşte, Ali Haydar Kaytan'ın biyografisi...

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın, MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonunda öldürüldüğü haberlerinin ardından bu haberi teyit etmek ve şahsın kim olduğunu araştırmak isteyenler için "Ali Haydar Kaytan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Haydar Kaytan öldü mü, nasıl öldürüldü?" sorularına yanıt verdik. İşte, Ali Haydar Kaytan'ın biyografisi...

ALİ HAYDAR KAYTAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ALİ HAYDAR KAYTAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Ali Haydar Kaytan, 26 Mart 1952 yılında Tunceli'de doğdu.

Kaytan, 12 Eylül Darbesinin ardından yurt dışına kaçıp PKK'nın Kuzey Irak'taki eğitim kamplarından birinin komutanlığını yaptı. Ardından PKK'nın merkez komitesi üyesi oldu. Örgüt kararıyla evlendiği "Seher" kod adlı Cemile Merkit, Mayıs 1982'de Bekaa Vadisi'nde öldürüldü. Abdullah Öcalan tarafından hakkında iki kez örgüt içi adli soruşturma başlatılan Kaytan, aynı zamanda Öcalan'ın bir numaralı adamıydı.

Bakanlığın, kendisini yakalayan veya yakalanması ile sonuçlanacak bilgi paylaşan kişi veya kişilere 10 milyon liraya kadar para ödülü vereceğini duyurduğu şahıs, 28 Ekim 2015'ten beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktadır.

3 Mart 2021'de A Haber'de yer alan ve PKK'dan kaçan bir örgüt üyesinin ifadelerine dayandırılarak Kaytan'ın silahlı insansız hava aracı operasyonu ile öldürüldüğü iddia edildi.

ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

18 Kasım 2021 tarihinde ise MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonunda öldürüldüğü bildirildi.

Olası operasyonlardan saklanmak için sürekli konumunu değiştiren KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan için, MİT çok yönlü bir istihbarat çalışması gerçekleştirildi.. İnsansız hava araçlarının da devreye girdiği operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyonda, PKK'lıların yaptıkları da ortaya çıktı.

Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan ayrılmaları engelleme amacı ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendiği öğrenildi.

Üst düzey kadro, sadece kendilerinin bildikleri bir yere terörist Kaytan'ın cesedini gömdü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.