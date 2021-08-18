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Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?

Yeşilçam'ın emektar isimlerin Ali İnce hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından "Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?

Yeşilçam severlerin büyük ilgiyle izlediği Çöpçüler Kralı filminde, boyacı rolünü canlandıran Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Ali İnce'nin vefatının ardından onu tanıyanlar ölüm nedenini araştırırken, tanımayanlar ise kim olduğunu araştırıyor. Peki Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü? Soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?

ALİ İNCE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ali İnce,   Ocak 1959 tarihinde dünyaya geldi. 1977 Yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandırmış olup, Yeşilçam'ın emektar oyuncusudur.

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan İnci, Ortadirek Şaban filminde karate yapan kişiyi canlandırmıştır. 1984 yapımı Zavallılar filminde kumarbaz, 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde Hasan, ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde çoban karakterlerine hayat vermiştir.

Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?

ALİ İNCE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ali İnce vefat etti. Ölüm nedeninin doğal yollardan gerçekleştiği düşünülüyor. 

İnce'nin cenazesi, 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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