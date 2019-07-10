Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı (2)

ARKADAŞLARI HEYKELİ ÖNÜNDE ANDI

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), ölümünün 6'ncı yılında üniversiteden arkadaşları tarafından heykeli başında anıldı. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, Ali İsmail Korkmaz'ın Tepebaşı ilçesindeki heykeli önünde toplandı. Heykele çiçek bırakan öğrenciler adına konuşan Berkin Kartal, "Ali İsmail Korkmaz o gün o sokakta çıkamadı. Ama biz Eskişehir'in tüm sokaklarını ona çıkaracağız. 19 yaşındaki gencecik çocuğun hayalleri tüm hayatımız olmuştu. Ali İsmail'in düşlerindeki özgürlüğü biz kuracağız" dedi.

Ali İsmail Korkmaz'ın arkadaşları heykeli önünde şiirler okurken, heykeline de karanfil bırakıp dilek feneri uçurdu.

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DHA