Ali İsmail Korkmaz ölümünün 6. yılında sevenleri tarafından anılıyor

2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına için Eskişehir’de katıldığı yürüyüş sırasında dövülerek 19 yaşındayken hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor. Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz davası? Ali İsmail Korkmaz nasıl öldü? gibi konular internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Bizde Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz davası? Ali İsmail Korkmaz nasıl öldü? gibi konuları araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Korkmaz, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ali İsmail Korkmaz'ın vefatından sonra Eskişehir'de heykeli dikildi. Yaşamını yitirdikten sonra Türkiye'nin birçok ilinde protesto gösterileri yapıldı. Fenerbahçe taraftarları ise “Ali İsmail Korkmaz” marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler.

GÖRÜNTÜLER SİLİNMİŞTİ

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’te Eskişehir’de evine dönerken aralarında sivil polisin de bulunduğu kişiler tarafından dövüldü, 38 gün sonra da yaşamını yitirmişti. Kamuoyu ve ailesinin baskıları ile soruşturma derinleştirildi, silinmiş güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıkarıldı. Korkmaz’ı dövdükleri belirlenen İsmail Koyuncu ve akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever, Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan tutuklandı. Olay yerinde bulunan polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin ve Yalçın Akbulut ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncı İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever’e 6’şar yıl 8’er ay, Ebubekir Harlar’a 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken polis memurları, Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin ise beraat etti. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, Ebubekir Harlar’a verilen hapis cezasını az bulurken beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’in ise cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar yönünden ise karar onandı. Yeniden yapılan yargılamada Engin’e 7 ay 15 gün, Harlar’a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

DOĞUM GÜNÜNDE DE ANILMIŞTI

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de katıldığı gösteride dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz doğum gününde düzenlenen etkinliklerle anılmıştı.

ALİKEV İletişim ve Kaynak Geliştirme Direktörü Hazal Yaşacan, etkinlikte gelenekselleşen Ali İsmail Korkmaz Ödülü’nün verileceğini söyledi. Yaşacan, “Ali İsmail Korkmaz Ödülü, bu yıl özgürlük teması ve illüstrasyon dalında yapılan yarışmaya katılan sanatçılar arasından sahibini bulacak”dedi.

Hazal Yaşacan, yarın da devem edecek etkinlik kapsamında çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi.

ALİ İSMAİL KORKMAZ ANILACAK

Ali İsmail, öldürülmesinin 6'ncı yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) düzenlediği anma etkinliği 10 Temmuz saat 18.00'de Antakya Ekinci Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyaretiyle başlayacak. Ziyaretin ardından saat 20.00'da Sümerler Amfi Tiyatro'da düzenlenecek anma gecesinde ALİKEV Müzik Topluluğu ile Moğollar Sahne Alacak.

Eskişehir’de ailesiyle birlikte yaşayan, Anadolu Üniversitesi öğrencisi Doğukan Bilir, 2013 yılında kentte yapılan ‘Gezi Parkı’ eylemlerine katıldı. Bilir, olaylar sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile beraber girdiği sokakta, 3 polis ve 1 sivil tarafından darbedildiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Tedavi gördüğü hastaneden rapor alan Bilir’in şikayetiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya karıştıkları belirlenen 3 polis memuru hakkında açılan disiplin soruşturmasında, ‘kademe ilerlemesinin durdurulması’ kararı verildi. Savcılığın başlattığı soruşturmada, 4 kişi hakkında ‘işkence’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, ‘yaralama’ suçundan kamu davası açıldı. Yargılama soncu polislerden biri, ‘delil yetersizliği’nden beraat etti. Diğer 2 polis, 3 bin liralık adli para cezasına mahkum edilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıktı. Sivil S.K. ise 3 bin liralık adli para cezasına çarptırıldı.

ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA NE OLDU?

İHLAL KARARI

Mahkemenin kararına ilişkin itirazı reddedilen Doğukan Bilir, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu 29 Mayıs’ta görüşen AYM Birinci Bölümü, Bilir’in, anayasanın 17’nci maddesinde korumaya alınan ‘eziyet’ yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, ayrıca başvurucuya net 25 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın örneği, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Yüksek Mahkeme kararında, Doğukan Bilir’in dişindeki yaralar hariç diğer yaraların her ne kadar basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olsa dahi eylemin gece vakti sopa ve copla birden fazla kişi tarafından sokak ortasında işlendiğinin gözden kaçırılmaması gerektiği belirtildi. Kararda, “Dişteki kırık ve çıkıkların tek başına, yaralamayı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek niteliğe büründürdüğü, bu durumun başvurucunun onurunu daha fazla zedeleyebileceği değerlendirildiğinden eylem eziyet yasağı kapsamında ele alınmıştır” denildi.

‘ADLİ PARA CEZASI ORANTISIZ’

Şüphelilerin 3’ü hakkında, hangi nedenden asgari hadden adli para cezası verildiği konusunda gerekçe olmadığına dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

“İşlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki yaratmaktan oldukça uzak kalınmakta, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin idari ve yasal mevzuat aracılığıyla korunması hususundaki pozitif yükümlülüğün yerine getirilememesi sonucu doğmaktadır. Buna göre somut olayda uygulanan yaptırımın kötü muamele oluşturan eylemlerin hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğini ifade etmekten ziyade, fiilin sonuçlarını hafifletecek biçimde, orantısız bir şekilde adli para cezası öngörüldüğü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşıldığından eziyet yasağının etkili soruşturma usul yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekmiştir.”