Ali Joudaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Joudaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Joudaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Joudaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Joudaki 22 Ağustos 2000 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی جودکی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Joudaki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Ali Joudaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Joudaki'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Joudaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Joudaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Joudaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Joudaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2020 yılında Persepolis U21

1 Ağustos 2021 yılında Persepolis

Ali Joudaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Joudaki şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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