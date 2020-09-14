Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonu başlamışken, transfer çalışmaları da sürüyor. Ekim ayında bitecek olan transfer sezonu sonlanmadan önce son takviyelerini yapmak isteyen takımlar, önümüzdeki sene başlayacak olan yabancı sınırını da göze alarak, yerli ve genç futbolculara gözünü dikti.

Ligin en büyükleri Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'de, Akhisarspor'da forma giyen Ali Kaan Güneren'in peşine düştü.

20 yaşındaki genç oyuncu, Akhisarspor formasıyla geçen sezon 14 maça çıktı. Türkiye Ümit Milli Takım formasını da terleten genç yıldızın bonservis bedeli Akhisarspor'un belirlediği 2 milyon Euro. Başta Başakşehir olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Güneren'in Akhisarspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

ALİ KAAN GÜNEREN KİMDİR?

8 Nisan 2000 tarihinde Amasya'da dünyaya gelen Ali Kaan Güneren, 20 yaşında. Futbol kariyerine Amasya'da başlan genç oyuncu, orta sahanın ortasında görev alıyor. Gelişime açık olan Ali Kaan Güneren, doğduğu şehrin takımlarından Yeni Amasya'da futbol hayatına adım attı. 2017 yılında Yeni Amasya'nın altyapısında Akhisarspor'un U21 takımına transfer olan Ali Kaan, 2018'den beri Akhisarspor'un ana kadrosunda bulunuyor. Kariyeri boyunca 33 maça çıkan Ali Kaan, 2 gol atma başarısını gösterdi.