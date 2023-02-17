Ali Kabacalman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kabacalman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kabacalman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kabacalman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kabacalman 27 Eylül 1995 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kabacalman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Ali Kabacalman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Kabacalman'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kabacalman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kabacalman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Kabacalman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kabacalman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Azzurri LS

1 Temmuz 2015 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2017 yılında Lausanne-Sport

1 Ocak 2018 yılında FC Chiasso

11 Ocak 2019 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2019 yılında Yverdon Sport

Ali Kabacalman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kabacalman şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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