Ali Kabacalman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kabacalman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Kabacalman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Kabacalman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ali Kabacalman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kabacalman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kabacalman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kabacalman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kabacalman 27 Eylül 1995 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kabacalman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Ali Kabacalman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Kabacalman'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kabacalmanboyu ve yaşı kaç

Ali Kabacalman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kabacalman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Kabacalman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kabacalman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Azzurri LS

1 Temmuz 2015 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2017 yılında Lausanne-Sport

1 Ocak 2018 yılında FC Chiasso

11 Ocak 2019 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2019 yılında Yverdon Sport

Ali Kabacalman kimdir

Ali Kabacalman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kabacalman şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Kabacalman nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Scott Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simone Stroscio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Stroscio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simone Stroscio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Stroscio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sam Stanton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Stanton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sam Stanton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Stanton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evans Maurin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Maurin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evans Maurin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Maurin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları