Ali Kalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kalla 23 Nisan 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kalla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Kalla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Kalla'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Kalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Angers SCO U19

1 Temmuz 2017 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Ali Kalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kalla şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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