Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu'ya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Ali Kalyoncu merak konusu oldu. Peki Ali Kalyoncu kimdir? Nereli? | Dr. Ali Kalyoncu neden öldü? İşte ayrıntılar...

ALİ KALYONCU KİMDİR? NERELİ?

1963 Yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1990 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bilecik’de 2 yıl mecburi hizmetini yaptıktan sonra 1992-1997 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanlığı eğitimini tamamladı. Aynı hastanede 1997-2003 tarihleri arasında uzman hekim olarak çalıştı.

2003-2012 tarihleri arasında Tokat Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

2005-2010-2011 yıllarında Hac döneminde DİB Mekke Türk Hastanesinde Başhekim Yardımcısı, 2013 ve 2014 yıllarında aynı hastanede Başhekim olarak görevlendirildi.

2010 yılında Sudan’da, 2012 yılında Somali’de Kızılay Sahra Hastanelerinde ikişer ay süreyle Hastane Başhekimi olarak görev yaptı.

2 Kasım 2012- 1 Ocak 2015 tarihleri arasında Tokat Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1 Ocak 2015-20 Ekim 2015 tarihleri arasında Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak görevlendirildi.

20 Ekim 2015-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Nyala-Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi, 10 Ekim 2016-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi olarak görevlendirildi. 1 Temmuz 2017 tarihinde itibaren Beylikdüzü Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladı.

21.05. 2019 tarihinde Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirildi.

Ali Kalyoncu, evli ve üç çocuk babasıydı.

DR. ALİ KALYONCU NEDEN ÖLDÜ?

Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu'nun hastalığı ve ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmazken bir paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu'nun uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun."