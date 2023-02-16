Ali Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Karakaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Karakaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Karakaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Karakaya 1 Ocak 2002 tarihinde Isparta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Karakaya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Karakaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 14 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Karakaya'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Karakaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Karakaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Karakaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Karakaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2015 yılında Konyaspor Alt

7 Mayıs 2019 yılında Konyaspor

29 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2021 yılında Konyaspor

14 Ağu 2021 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor

Ali Karakaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Karakaya şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Karakaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Isparta Merkez Genclikspor (2013-2014), Gülspor (2014-2015), Konyaspor (2015-2019)

Türkiye U18 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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