Ali Karatas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Karatas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Karatas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Karatas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Karatas 15 Şubat 1999 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Karataş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Karatas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Karatas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Karatas'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Karatas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Karatas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Karatas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Karatas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Elazığspor

1 Ocak 2019 yılında Elazığspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Elazığspor

22 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Ali Karatas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Karatas şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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