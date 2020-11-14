Ali Karatürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

13 Kasım 2020 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı onayıyla gerçekleşen atama kararlarında Sayıştay Savcılığı görevine atanan Ali Karatürk, vatandaşlar tarafından çokça bakılmaya başlandı. Biz de bu konuya ait detaylara haberimizde yer verdik.

ALİ KARATÜRK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Maliye Bakanlığı bürokratlarından olan Ali Karatürk'ün yaşı ve nereli olduğu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Karatürk, Maliye Bakanlığı bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra Bütçe ve Mali Kontrol (BÜMKO) Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla 8 Ocak’taki Resmi Gazete’de yayımlanan kararla görevden alınan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı çok sayıda bürokrattan birisi olan Ali Karatürk, 13 Kasım 2020 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sayıştay Savcılığı görevine atandı.