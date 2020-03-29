Ali Kazaz kimdir? Türkiye Basketbol Federasyonu A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın eski oyuncularından Ali Kazaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Ali Kaza ile ilgili internette arama yapılmaya başlandı. Peki Ali Kazaz kimdir? | Ali Kazaz neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

ALİ KAZAZ KİMDİR?

Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularındandır.

Ali Azmi Kazaz, Galatasaray'ın 1950 ve 1960'lı yıllarda 'Yenilmez Armada' olarak nam salan Galatasaray takımının en önemli oyuncularından biriydi.

ALİ KAZAZ NEDEN ÖLDÜ?

Ali Kazaz'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Basketbol duayenin oğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilmez Armada'nın parçası babam Ali Azmi Kazaz'ı kaybettik" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın eski oyuncularından Ali Kazaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyelerinden Ali Kazaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray kaptanlığı yapan ve A Milli Erkek Takımı'mızın da formasını giyen Ali Kazaz, Galatasaray'da basketbol şube sorumluluğu görevini de üstlenmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

Galatasaray'ın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yenilmez Armada'nın 15 numarası, 1950 ve 1960'lı yıllara damgasını vuran takımın en önemli isimlerinden ve kaptanlarından Ali Kazaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kulübümüzde bir dönem Basketbol Şube Yöneticiliği görevini de üstlenen merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."