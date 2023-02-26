Ali Keykhosravi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Keykhosravi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Keykhosravi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Keykhosravi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Keykhosravi 13 Ocak 1999 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی کیخسروی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Keykhosravi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA Sport Agency yapmaktadır. Ali Keykhosravi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 3 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ali Keykhosravi'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Keykhosravi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Keykhosravi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Keykhosravi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Keykhosravi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında Sepahan

Ali Keykhosravi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Keykhosravi şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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