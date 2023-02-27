Ali Khalili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Khalili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Khalili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Khalili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Khalili 7 Ocak 1995 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Ali Khalili Mahani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Khalili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Khalili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 18 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Khalili'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Khalili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Khalili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Khalili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Khalili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mes U21

1 Temmuz 2016 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2017 yılında Mes Novin

1 Temmuz 2018 yılında Mes Shahr Babak

20 Temmuz 2019 yılında Mes Novin

18 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

Ali Khalili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Khalili şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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