Ali Kianifar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kianifar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Kianifar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Kianifar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Kianifar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kianifar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Kianifar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kianifar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kianifar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kianifar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kianifar 20 Aralık 1993 tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی کیانی فر şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kianifar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Ali Kianifar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Kianifar'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kianifar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kianifar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Kianifar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kianifar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2017 yılında Niroye Zamini

20 Temmuz 2019 yılında Sorkhpooshan

29 Aralık 2019 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Ali Kianifar kimdir

Ali Kianifar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kianifar şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Ali Kianifar nereli

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