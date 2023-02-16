Ali Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Kilic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kilic 11 Mart 2004 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Kılıç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kilic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VOQUES yapmaktadır. Ali Kilic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Kilic'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kilicboyu ve yaşı kaç

Ali Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2021 yılında Samsunspor

31 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2023 yılında Samsunspor

Ali Kilic kimdir

Ali Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kilic şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Ali Kilic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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Ali Kilic nereli

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