Ali Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kilic 18 Temmuz 1993 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. Türkiye,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Ali Kılıç şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kilic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Kilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Kilic'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kilic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ayceali/

Ali Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2010 yılında Kartal Belediye

30 Haziran 2010 yılında Kartalspor U21

1 Ağu 2010 yılında A.Sebatspor

19 Ocak 2011 yılında Kartalspor U21

20 Temmuz 2011 yılında Gümüşhanespor

10 Ağu 2015 yılında Kartalspor

15 Temmuz 2016 yılında Afyonspor

16 Eylül 2020 yılında Uşak Spor

1 Temmuz 2021 yılında İnegölspor

20 Temmuz 2022 yılında Kırşehir FSK

12 Ocak 2023 yılında 1954 Kelkit Bld

Ali Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kilic şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.