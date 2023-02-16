Ali Kirmizitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kirmizitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kirmizitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kirmizitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kirmizitas 2 Mart 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Rıza Kırmızıtaş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kirmizitas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Kirmizitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Kirmizitas'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Kirmizitas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alikrmzts/

Ali Kirmizitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kirmizitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Kirmizitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kirmizitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U17

13 Kasım 2020 yılında Konyaspor U19

2 Eylül 2021 yılında 1922 Konya

Ali Kirmizitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kirmizitas şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Galatasaray SK (2013-2020), Konyaspor (2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.