Ali Koç: “2 stoper bir de 6 numara alacağız”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaların son sürat yürüdüğünü belirterek, "Kesin olarak 3 transfer yapacağız. 6 numara ve iki stoper için uğraşıyoruz. Hocamız isterse bir transfer daha olabilir" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başladığı "Win Win" kampanyasında otomobil kazanan talihlilere hediyelerini dağıttığı organizasyon sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferde 2 Eylül'e kadar vakitlerini olduğunu belirten Başkan Koç, "Transfer bitmeden hiçbir açıklama yapmıyoruz. Şimdiye kadar transferler yaptık, daha da transfer yapacağımızı divan kurulunda söylemiştim. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar devam edecek, vaktimiz var. Sezon başlamadan tüm transferlerimizin bitmeyeceği de kesin. Audi Cup veya hazırlık kampında aldığımız sonuçlar transfer sürecimizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Biz çalışmalarımızı yaptık. Sportif direktörümüz, teknik heyetimiz, yönetimimiz harıl harıl çalışıyoruz. 3 transfer daha kesin yapacağız. 6 numara ve iki stoper için uğraşıyoruz. Hocamız isterse bir transfer daha olabilir. Financial Fair Play kıskacında olduğumuz için adımları da daha dikkatli atmamız gerekiyor" dedi.

"Volkan Demirel konusunun yeri burası değil"

Ali Koç, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona eren ve kulüpte kalıp kalmayacağı belirsiz durumda olan Volkan Demirel hakkında ise, "Volkan'la ilgili karara varınca açıklama yaparız. O konunun yeri burası değil" şeklinde konuştu. Lig fikstürü hakkında sorulan soruya ise Koç, "Fikstürümüz enteresan. 6 haftada en zor maçları oynuyoruz. Tam kadro olmadığımız ve uyum süreci geçirmemiz gerektiği için bu maçlar zor da geçebilir, tabii ama bu maçları ilk haftalardan bitirmek de avantajımıza olabilir. Hep birlikte bakalım, göreceğiz" yorumunu yaptı.

"Herkesten faydalanmak istiyoruz"

Camiada iz bırakmış, kulübe emek vermiş herkesten faydalanmak istediklerini ifade eden Koç, "Sadece Alex değil bu formaya emek vermiş, bu kulüpte izler bırakmış Fenerbahçe'ye elçilik yapabilecek, yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek, zamanında kötü şekilde ayrılmış mümkün olan herkes ile yeni sayfa açmak için pek çok adım atıyoruz, attık. Onlardan ne kadar yararlanabilirsek o kadar yararlanmak istiyoruz. Bizim kapımız çubukluya hakkıyla hizmet etmiş, katma değer sağlamış, tribünlerin sevgisini kazanmış herkese açıktır" ifadelerini kullandı.

"Geçen seneden daha iyi yoldayız"

Şu ana kadar yaptıkları transferler ile geçen seneden daha iyi bir yolda olduklarını belirten Koç, "Şu ana kadar yaptığımız transferlerden bazıları kısa vadede, bazıları ise orta vadede katkı sağlayacak oyuncular. Bence geçen seneden daha iyi yoldayız. Amacımız gençlerimizle, tecrübeli oyuncuları harmanlamak. Hemen şampiyonluk istiyoruz ama aynı zamanda geleceği inşa etmek zorundayız. Bundan sonra alacağımız oyuncular yaşları, tecrübesi daha yüksek isimler olacaktır" diye konuştu.

Başkandan Kolarov açıklaması

Başkan Koç bir basın mensubunun transfer listelerinde olduğu iddia edilen Kolarov sorusuna, "Herkesin bir yoğurt yeme şekli var. Bizim yoğurt yeme şeklimiz de dereyi görmeden paçaları sıvamamak. Biz dereye görmeliyiz. 3 bölgeye yapacağımız transfer için kesin konuşabiliriz. Alacağımız oyuncuların bazıları birden çok pozisyonda da oynayabilir" yanıtını verdi.

Yeni transferlerin performansını da öven Koç, "Kruse tecrübeli bir isim. Vedat 24 yaşında. Yaşına göre olgun gözüküyor ama çok olgun. Önemli olan ligde haftalar ilerledikçe memnun olmamız. Olacağımıza da inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA